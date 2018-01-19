Milil Savunma Bakanı Canikli: Afrin harekatı yapılacak

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin harekatı için operasyonun yapılacağını, şartların olgunlaşmasını beklediklerini söyledi.

Bakan Canikli, "Bu operasyon gerçekleştirilecek, yapılacak, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi. Ama zamanı, saati tamamen harekatın gerekliliği çerçevesinde, harekatın en etkili, en başarılı şekilde yürütülmesiyle alakalı planlamanın bir parçası. Dolayısıyla o çerçevede şu anda gereği yapılıyor. Suriye'nin kuzeyindeki bütün terör hatları, varlığı ortadan kaldırılacaktır. Bunun başka çaresi yok." dedi.

Canikli, "Terör örgütüne en büyük desteği ABD sağladı. YPG'nin elindeki sistemleri biliyoruz." açıklamasını yaptı.

TRT HABER