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MHP'nin seçim müzikleri belirlendi

MHP'nin 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde kullanacağı müzikler belirlendi.

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MHPnin seçim müzikleri belirlendi

MHP'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilleri Genel Seçimleri çalışmalarında kullanılacağı müzikler 9 parçadan oluşuyor.

Seçim müzikleri arasında Ege'den Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar Türkiye'nin bütün bölgelerinden ezgiler var.

"Cumhur İttifakı" şarkı oldu

Eserler arasında sözleri Canfer Balçık'a, müziği Burak Sönmez'e ait "Cumhur İttifakı" isimli parça dikkat çekiyor.

Listede, yine sözlerini Balçık'ın yazdığı "Duysunlar MHP'nin sesini", "Bütün oyunları bozun uşaklar", "Üç hilal ezeli ebede bağlar", "MHP umuttur gönülde taçtır" ve "MHP var oyunu bozar" ile sözleri Hüseyin Şahin'e ait "Tekbir diyek, hak bir diyek marşı" adlı şarkılar yer alıyor.

MHP ayrıca "Ankara'nın Bağları" diye bilinen şarkıyı "MHP var geçit yoktur hiçbir kirli yapıya" adıyla, Trabzon'un ünlü kolbastı müziğini de "Vatan tekdir" adıyla uyarlayarak seçimde kullanacak.

Kaynak: AA

Etiketler: seçim müziği, mhp, 24 Haziran
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