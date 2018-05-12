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MHP'nin seçim kampanya kılavuzu yayınlandı

MHP'nin seçim çalışmalarında kullanılacak müzik, video, afiş ve sloganlar, "Cumhur İttifakı" adına açılan internet sitesinden yayınladı.

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MHPnin seçim kampanya kılavuzu yayınlandı

MHP'nin "Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Kampanya Kılavuzu", Cumhur İttifakı adına açılan "www.cumhurittifakimilletakli.com" internet sitesinde yer aldı.

Kılavuzda, seçim beyannamesinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından 26 Mayıs'ta Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek tanıtım toplantısında açıklanacağı belirtiliyor.

Partinin seçim çalışmalarında yer alacak müzik, video, afiş ve sloganların da bulunduğu kılavuzda, afiş, sloganlar ve seçim müziklerinde "Cumhur İttifakı Millet Aklı" ifadesi kullanılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: seçim kampanya kılavuzu, mhp, 24 Haziran
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