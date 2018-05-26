MHP'nin seçim beyannamesi iki bölümden oluşuyor

MHP’nin 24 Haziran seçim beyannamesi iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm cumhur ittifakına ayrıldı.

İttifakın kuruluş amacı, hedefleri detaylarıyla anlatıldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de geniş yer ayrıldı.

Beyannamenin ikinci kısmında ise seçim vaatleri yer aldı. Üniversite sınavının kaldırılması, emeklilik için yaş bekleyenlerin sorununa çözüm, sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesi o vaatlerden bazıları.

MHP Genel Başkanı @dbdevletbahceli, partisinin seçim beyannamesini açıklıyor. https://t.co/K76sg4jJlv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Mayıs 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda beyannameyi açıkladı.

"Zihinlerimiz ipotekli değildir"

"Bizim yönümüz Türkiye’dir. Ötüken şuuruyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Türklük boynu bükük durmasın istiyoruz. Millet dağılmasın, vatan parçalanmasın azmindeyiz.

Zihinlerimiz ipotekli değildir. Neye inanırsak onu söyleriz. Dile kolay 49 yılı onca saldırıya rağmen gururla yaşadık. Önümüzde yeni ve tarihi bir imtihan vardır. Türk milleti 16 Nisan'daki iradesine daha yüksek bir seviyede sahip çıkacaktır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Nereye gittiğimizi biliyoruz. Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar tayin edermiş. Çok şükür biz kökümüzden hiçbir şart altında ayrılmadık. pic.twitter.com/0gHpgx7vKH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Mayıs 2018

"Türkiye Cumhuriyeti dövizle kurulmadı, dövizle yıkılmaz"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 81 milyon Türk vatandaşına huzur, istikrar ve güven getirecektir. Türkiye Cumhuriyeti dövizle kurulmadı, dövizle yıkılmaz. Yıkmaya da kimsenin gücü yetmez.

Gün olup bugünün tarihi yazıldığında inanıyorum ki MHP'nin hakkı da teslim edilmiş olacaktır. Kaldı ki yapılan ve yaptığımız büyük bir iştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ihanete karşı güvenlik duvarıdır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 24 Haziran Türkiye'nin kader anı, tünelden önceki son çıkışıdır. pic.twitter.com/3WFc5IVBgl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Mayıs 2018

Partimizin milletvekili adayları, yöneticileri ve samimi ülküdaşlarım üzerinde spekülasyon yapan, karalamalara tevessül eden, itibar cellatlığına soyunan, küçücük akıllarıya gazete, televizyon ve sosyal medyadan dedikodu üreten kim varsa alçaktır, haindir, kripto damarın can çekişen son kalıntılarıdır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bunlarınki millet değil zillet ve illet ittifakıdır.https://t.co/1F3l43c9cz pic.twitter.com/zUAAP3120Q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber