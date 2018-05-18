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MHP'nin 27. Dönem milletvekili aday listesi açıklandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memleketi Osmaniye'den 1. sırada listede yer aldı.
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MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı
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