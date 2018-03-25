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Buradasınız : » » MHP'nin "A Takımı"nda görev dağılımı yapıldı

MHP'nin "A Takımı"nda görev dağılımı yapıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün belirlediği 15 kişilik Başkanlık Divanı üyeleri arasında görev dağılımı yaptı.

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MHPnin &quot;A Takımı&quot;nda görev dağılımı yapıldı

MHP'den yapılan açıklamaya göre, MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nın ardından şekillenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri arasından dün Başkanlık Divanı'nı belirleyen Bahçeli, üyeler arasında görev dağılımı gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, daha önce Medya, Halkla İlişkiler ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Semih Yalçın, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.

Yeni görevlendirmeyle Fethi Yıldız Hukuk ve Seçim İşlerinden, Celal Adan Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İşlerinden, Emin Haluk Ayhan Ekonomik ve Sosyal Politikalardan, Mustafa Kalaycı Medya, Tanıtım ve Halklar İlişkilerden, Mevlüt Karakaya Mali İşlerden, Kamil Aydın Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden, İzzet Ulvi Yönter Araştırma-Strateji Geliştirmeden, Sadir Durmaz Yerel Yönetimlerden, Yaşar Yıldırım Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkilerden, Sefer Aycan Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcıları oldu.

Bahçeli, "A Takımı"nda bir kadına da yer verdi. Deniz Depboylu; Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.

7 yeni isim

Bahçeli, Başkanlık Divanı'nda 7 yeni isme yer verdi. Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ile Yaşar Yıldırım ve Sefer Aycan Başkanlık Divanı'nın yeni isimleri oldu.

Öte yandan kurultay öncesi Genel Sekreterlik görevinde bulunan İsmet Büyükataman, bu görevini sürdürdü.

Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile Fatih Çetinkaya ise partinin yeni genel sekreter yardımcıları oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: MYK, mhp, devlet bahçeli, a takımı
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