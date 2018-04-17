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MHP'li Semih Yalçın'dan 'erken seçim' değerlendirmesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "erken seçim" çağrısıyla ilgili, "AK Parti ile görüşülüp alınmış bir karar değil, bu bir teklif" dedi.

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MHPli Semih Yalçından erken seçim değerlendirmesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin 26 Ağustos'ta yapılması açıklamalarınğ değerlendirdi.

Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli'nin yarın görüşeceklerini ve bu görüşmenin ardından konunun netleşeceğini söyledi.

"Cumhur ittifakının bir yol kazasına uğramaması için yapılmış bir teklif"

Yalçın, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağlam temeller üzerine oturtulmasını istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişte uyum yasaları çıktıktan sonra 18 ay gibi bir süre beklemek sakınca doğurur. MHP, bir teklif olarak 26 Ağustos'u ortaya koymuştur. Bu bir tekliftir. Kabul görmesi için iktidar partisinin 'evet' demesi lazım. Takdir onlarındır. AK Parti ile görüşülüp alınmış bir karar değil, bir baskı değil, bu bir teklif. Bu, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin dört başı mamur şekilde yerine oturtulması, Cumhur ittifakının bir yol kazasına uğramaması için yapılmış bir teklif."

Yalçın, uyum yasalarını 1 ya da 1,5 ay içerisinde rahat bir şekilde Meclis'ten geçirdikten sonra 18 ay gibi bir sürenin beklenmemesi gerektiğini düşündüklerini yineledi.

Kaynak: AA

Etiketler: mhp, erken seçim, devlet bahçeli
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