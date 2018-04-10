MHP'den seçim için günübirlik kamp

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il başkanları, milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle, 21 Nisan'da, başta yerel seçim olmak üzere cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yönelik "seçim stratejisini" belirlemek için Kızılcahamam'da bir araya gelecek.

Yerel seçimlere hazırlık amacıyla 12. Olağan Büyük Kurultay'ın ardından teşkilatları, il ve ilçe başkanlarını talimatlandıran parti, bu kampla bir anlamda yerel seçim startını da vermiş olacak.

"Seçim stratejisi" dışında Türkiye'nin siyasi gündeminin de ele alınacağı kampta, Bahçeli'nin özellikle yerel seçimlere yönelik mesajlar vermesi bekleniyor.

Bahçeli ve partililer, kamp öncesi Kızılcahamam'da bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek.

MHP lideri, geçen hafta Başkanlık Divanı toplantısında, divana 2019'da yapılacak seçimlere yönelik "seçim stratejisi" hazırlamaları talimatını vermişti.

Mevcut belediyeler değerlendirilecek

Yerel seçim için aday belirlemede önceliği mevcut belediye başkanlarına verecek olan MHP, bu kapsamda parti genel merkezinde mevcut belediyeleri değerlendirmek üzere çalışma başlattı.

Çalışma çerçevesinde, MHP'li belediye başkanlarının, taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiklerine ilişkin hazırladıkları ve parti genel merkezine gönderdikleri dosyalar inceleniyor.

"İtibar eden bir partiyiz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, seçimlere hazırlık için teşkilatlara gerekli talimatların verildiğini belirterek, "Belediye başkanı ile belediye meclis ve il genel meclisi üyesi adaylıkları konusunda teşkilatlarımıza, onların belirlediği isimlere itibar eden bir partiyiz. Çünkü yerel seçimde en iyi o bölgede kiminle başarılı olunur, en iyi onlar bilir" dedi.

Kaynak: AA