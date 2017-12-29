MHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası seçim ittifakı açıklamasına destek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ittifakla ilgili "Bu konuda herkes konuşmamalı" sözlerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Karakaya, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği çok doğru. Bu iş koro halinde olmaz solo olur. Günü gelince liderlerin vermesi gereken kararlardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ile MHP arasında olası seçim ittifakıyla ilgili görüş açıklayanları bu sözlerle uyarmıştı:

"Şu anda gerek MHP’nin, gerekse bizim, özellikle ülkemizin milli ve yerli duruşunda bir ittifakımız var. Ülkemizin aydınlık geleceği için ortak söylem geliştirmiş durumdayız. Bu bizi çok daha farklı, çok daha olumlu yerlere taşıyabilir."

"Her önüne gelen konuşuyor. Sürece limon sıkmayın"

Erdoğan, süreci liderler bazında götürmekte fayda olduğunun altını çizerek, "Çok aceleci olmamakta fayda var. Bu konuda önüne gelen herkes konuşursa yanlış olur. Her önüne gelenin bu konuda konuşmaması lazım. Benim partim de buna dahildir. Partimin içerisinde de zaman zaman bazıları çıkıyor, bu meseleye dair konuşuyor. Size ne kardeşim? Siz niye konuşuyorsunuz? Bu konuda kimlerin konuşacağı bellidir. Bu sürece limon sıkma gibi bir yanlışı hiç kimse yapmamalı." demişti.

Kaynak: TRT Haber/AA