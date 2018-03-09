MHP'den CHP'ye tepki: Siyasi taktikten hatta entrikadan ibarettir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sözleriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Yalçın, "Ne parti grubumuzdan, ne de genel merkezimizden CHP’nin seçim güvenliği raporunun metni talep edilmiştir." dedi.

Yalçın, CHP'nin seçim güvenliği konusunda MHP ile görüşme talebinin geri çevrildiğini hatırlattı.

Semih Yalçın, CHP’nin siyasi partilerle yaptığı görüşmelerle ilgili de "Bu kirli hesaplar üzerine düzenlenmiş siyasi taktikten, hatta entrikadan ibarettir" dedi.

CHP-AK Parti görüşmesi için de "Tamamen Adalet ve Kalkınma Partisinin demokratik kararıdır" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Grubu'nun, AK Parti'ye ilettikleri seçim güvenliğine ilişkin raporu gruplarından talep ettiğini söylemişti.

Kaynak: TRT Haber, AA