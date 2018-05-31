MHP'den anket firmalarına eleştiri

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bazı kamuoyu araştırma şirketlerine yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Bu şirketlerin milli iradeye saygısızlık yaptığını, milletle alay ettiğini söyledi.

"Anketçilik yaygınlaştığı günden beri Türkiye'de bu işi yapan firmaların ekseriyeti siyasi ihale aldıkları için MHP’ye musallat olmuşlardır. MHP, siyasi müessiriyeti, seçmeni etkileme potansiyeli, vaatleri, özgül ağırlığı ve hepsinden de önemlisi fikriyatı göz ardı edilerek kamuoyu yoklamalarında çoğunlukla aşağılarda gösterilmiştir."

"Bir kez daha mahcup olacaklar"

Yalçın ayrıca MHP aleyhinde algı oluşturma, oylarını az gösterme gayretlerinin olduğunu da sözlerine ekledi.

"MHP'yi sandıktan çıkamayacağını sananlar, bir kez daha mahcup olacaklar, partimiz bir kez daha aziz milletimizin ilgi ve sevgisine mazhar olarak güçlü bir grupla TBMM'de temsil edilmeye hak kazanacaktır. Daima milletimizle iç içe olan ve halkın nabzını da iyi tutan MHP teşkilatları, seçimlerde Cumhur İttifakı'nın kazanacağı zaferin en büyük mimarı olacaklardır."

"Cumhur İttifakı aleyhinde kampanyalar var"

Semih Yalçın, anamuhalefeti destekleyen, MHP ve AK Parti karşıtı medyada, televizyon programlarında ve gazetelerde Cumhur İttifakı aleyhinde adeta kampanyalar yürütüldüğünü anlattı.

"Birkaç anket firmasının kuşku uyandıran ve güvenilmez verilerini kullanan muhalif yorumcu ve sözcüler, erken seçim sürecinde MHP-AK Parti birlikteliğinin oy kaybettiğini iddia ediyor. Cumhur İttifakı aleyhindeki değerlendirme ve yorumların tamamen spekülatif ve yanıltıcı."

"Bazı anket firmaları kılıf hazırlamaktadır"

Son anketlerde yine afaki tahminlerin görüldüğünden bahseden Yalçın şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı'nın hakkını teslim eden bazı anket firmalarıysa MHP'nin seçimlerde kazanılacak başarıya katkılarını hiç yokmuş gibi veya en az gösterebilmek için şimdiden kılıf hazırlamaktadır. Bu haramzadelerin, MHP'nin payını yok sayarak Cumhur İttifakı'nın seçimlerde elde edeceği mukadder zafere sonradan uydurma birtakım gerekçe ve sebepler arayacakları gün gibi aşikardır."

"Milletimiz bol keseden atanların yerine Cumhur İttifakı'nı seçecek"

Cumhur İttifakı'nın toplumda güçlü bir sinerji yarattığından bahseden MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın şunları söyledi:

"Terörle mücadele başta olmak üzere Türkiye'nin temel sorunlarının çözümüyle tam bağımsızlığın yeniden sağlanmasına giden yolun bu ittifakla açılacağına dair kanaatler toplumda giderek güçlendi. Milletimiz, bol keseden vaatte bulunan, siyasetçilerle sandıkta kumar oynamak yerine, istikrarın ve "2023"te güçlü ve müreffeh ve lider Türkiye" yolunda atılan adımların devamı için Cumhur İttifakı'nı tercih edecek.

"Kaos sevdalılarının hevesleri kursaklarında kalacak"

Semih Yalçın, Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarının da buna paralel şekilleneceğine dair net mesaj verdi.

"Yeni hükümet modelini ilk defa resmen uygulayacak kimse, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Milletimiz tercihini, milli mutabakattan yana koyacak, macera heveslilerine kapıları kapatacaktır. 24 Haziran'da mille iradenin bütün sinsi oyunları bozduğu, kaos ve siyasi irtica sevdalılarının heveslerinin kursaklarında kaldığı görülecektir. 24 Haziran sonrası Türkiye aydınlık şafaklara uyanacak, yeni ufuklara doğru emin ve salim adımlarla ilerleyecektir."

Kaynak: AA