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MHP'de milletvekili aday adayları belli oldu

Çalışmalarını tamamlayan aday komisyonu, 1815 adaydan 89'unu FETÖ, kadına şiddet, dolandırıcılık gibi nedenlerle listeye almadı.

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MHPde milletvekili aday adayları belli oldu

MHP, partiye başvuran aday adaylarını her yönüyle incelemeye aldı.

21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunulacak milletvekili aday listesinde FETÖ üyeleri, yasa dışı eylemlerde bulunanlar, yüz kızartıcı bir suçu veya sabıkası olanların yer almaması için adaylar inceleme altına alındı.

Bu çerçevede özellikle aday adaylarının referanslarına yoğunlaşıldı. Referanslar tek tek telefonla arandı, teşkilatlardan da ayrıntılı bilgi istendi.

Çalışmalarını tamamlayan aday komisyonu, 1815 adaydan 89'unu FETÖ, kadına şiddet, dolandırıcılık gibi nedenlerle listeye almadı.

Bahçeli bizzat tahkikat yaptırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, hukukçulardan oluşan güvenlik soruşturması grubu ile Milletvekili Aday Belirleme Komisyonu'nun çalışmalarının yanı sıra bazı aday adaylarıyla ilgili bizzat tahkikat yaptırdığı öğrenildi.

Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, başvuruda bulunan 1815 aday adayı arasında, 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra dik duramayan, farklı noktalarda tavır koyan ve hatta Devlet Bahçeli'nin "tarla kongresi" olarak tanımladığı olağanüstü kongre girişimine katılanların da bulunduğu, bunların da "incelendiği ve ayıklandığı" açıklanmıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: milletvekili, mhp, liste, komisyon, fetö, aday adayı
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