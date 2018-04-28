MHP'de başvuru sayısı 2 günde 3 bine yaklaştı

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) aday adaylığı başvuruları 26 Nisan'da başladı. 2 günde başvuranların sayısı 3 bine yaklaştı.

Milletvekili adayları, merkez yoklaması ile belirlenecek. Başvurular 3 Mayıs'ta sona erecek. 21 Mayıs'ta da aday listesi açıklanacak ve Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edilecek.

MHP, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Genel Başkan Devlet Bahçeli aday başvuru merkezini ziyaret etti. Partililerle seçim çalışmalarına yönelik istişarelerde bulundu.

MHP'nin seçim sloganı, “Cumhur İttifakı Millet Aklı” olacak. Seçmene neden cumhur ittifakı yapıldığı ayrıntılarıyla anlatılacak. Seçim beyannamesi de cumhur ittifakının ruhuna uygun olarak hazırlanacak. Miting ve propaganda çalışmaları Ramazan Ayı'na göre düzenlenecek.

Genel merkezde oluşturulan komisyon inceleme yapacak.

Son sözü ise MHP Genel Başkanı Bahçeli söyleyecek.

Kaynak: TRT Haber