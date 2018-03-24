MHP'de Bahçeli'nin 'A Takımı' belli oldu

MHP'nin 18 Mart'taki 12. Olağan Büyük Kurultayı'nın ardından yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK), bugün parti genel merkezinde Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

Toplantıda yeni Başkanlık Divanı belirlendi.

7 yeni isim katıldı

Buna göre, Başkanlık Divanı'na Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ile Yaşar Yıldırım ve Sefer Aycan'dan oluşan 7 yeni isim girerken İstanbul milletvekilleri Edip Semih Yalçın ve Celal Adan ile Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya ile Sadir Durmaz yerini koruyan isimler oldu.

Kurultay öncesi Genel Sekreterlik görevinde bulunan İsmet Büyükataman, aynı görevi sürdürecek.

Bu arada Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile Fatih Çetinkaya da partinin genel sekreter yardımcıları oldu.

MHP'nin yeni Başkanlık Divanı'na üç isim Parlamento dışından girdi. Yaşar Yıldırım, Sefer Aycan ve Sadir Durmaz dışındaki Başkanlık Divanı üyeleri ise halen milletvekili olarak görevini yürütüyor.

Başkanlık Divanı'nın tek kadın üyesi ise Aydın Milletvekili Deniz Depboylu oldu.

Divan üyeleri arasında görev dağılımının Pazartesi günü yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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