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Buradasınız : » » MHP'de aday adaylarına FETÖ incelemesi

MHP'de aday adaylarına FETÖ incelemesi

MHP'de, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adayı başvuruları, FETÖ'den sızma olmaması amacıyla incelemeye alındı.

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MHPde aday adaylarına FETÖ incelemesi

15 avukattan oluşan güvenlik soruşturması grubu, MHP'ye yapılan 1815 aday adayı başvurusunu detaylı şekilde ele alacak.

Müracaatları hem aday adaylığı başvuru sürecinde, hem başvuru sürecinin sona erdiği 3 Mayıs'tan itibaren her yönüyle inceleyen grup, çalışmalarında başta FETÖ olmak üzere diğer yasa dışı eylemlerde bulunanlardan bir sızma olmaması için yoğun araştırma yapıyor.

Başvurular, ayrıca 7 Mayıs Pazartesi gününden itibaren de MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın ve Feti Yıldız ile Genel Sekreter İsmet Büyükataman'dan oluşan Milletvekili Aday Adayı Değerlendirme Komisyonu tarafından inceleme ve değerlendirmeye alınacak.

Gerekirse mülakat

Aday adayları, inceleme ve değerlendirmelerin ardından gerektiği takdirde mülakata da alınacak ve MHP'nin 600 milletvekili adayından oluşan listesi belirlenecek.

Kaynak: AA

Etiketler: mhp, fetö, 24 Haziran
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