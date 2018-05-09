  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » MHP'de aday adayı referanslarına FETÖ taraması

MHP'de aday adayı referanslarına FETÖ taraması

MHP, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için aday adaylarının yanı sıra başvurulardaki referanslara da FETÖ taraması yapıyor.

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MHPde aday adayı referanslarına FETÖ taraması

MHP, partiye başvuran aday adaylarını her yönüyle incelemeye aldı. 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunulacak milletvekili aday listesinde FETÖ üyeleri, yasa dışı eylemlerde bulunanlar, yüz kızartıcı bir suçu veya sabıkası olanların yer almaması için incelemelerini sürdürüyor. 

Bu çerçevede özellikle aday adaylarının referanslarına yoğunlaşılırken, bunlar hakkında da araştırma yaptırılıyor. Referanslar ayrıca tek tek telefonla aranıyor, teşkilatlardan da ayrıntılı bilgi isteniyor.

Bahçeli bizzat tahkikat yaptırıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hukukçulardan oluşan güvenlik soruşturması grubu ile Milletvekili Aday Belirleme Komisyonu'nun çalışmalarının yanı sıra bazı aday adaylarıyla ilgili bizzat tahkikat yaptırıyor.

Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, başvuruda bulunan 1815 aday adayı arasında, 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra dik duramayan, farklı noktalarda tavır koyan ve hatta Devlet Bahçeli'nin "tarla kongresi" olarak tanımladığı olağanüstü kongre girişimine katılanların da bulunduğu, bunların da "incelendiği ve ayıklandığı" belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: mhp, aday, fetö, tarama, güvenlik soruşturması
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