MHP'de 31 yeni isim Meclis'e girdi

24 Haziran'da gerçekleştirilen 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre MHP'den 31 yeni isim milletvekili oldu.

MHP'nin yeni isimleri arasında, Mersin'den milletvekili seçilen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz da yer alıyor.

Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak’ın yeğeni Metin Nurullah Sazak ise Eskişehir’den milletvekili oldu.

Eski Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu'dan yeniden seçilerek parlamentoya girdi.

MHP'den, 26. Dönem'in ardından 27. Dönem'de Meclise giren yeni isimler ve seçildikleri iller şöyle:

"Adana: Ayşe Sibel Ersoy. Afyonkarahisar: Mehmet Taytak. Aksaray: Ramazan Kaşlı. Ankara: Nevin Taşlıçay. Antalya: Abdurrahman Başkan. Bursa: Mustafa Hidayet Vahapoğlu. Düzce: Ümit Yılmaz. Gaziantep: Ali Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay. Hatay: İbrahim Gül ve Lütfi Kaşıkçı. Iğdır: Yaşar Karadağ. İstanbul: Cemal Çetin ve Feti Yıldız. İzmir: Tamer Osmanağaoğlu ve Hasan Kalyoncu. Kahramanmaraş: Sefer Aycan. Kayseri: Mustafa Baki Ersoy ve İsmail Özdemir. Kırıkkale: Halil Öztürk. Konya: Esin Kara. Kütahya: Ahmet Erbaş. Malatya: Mehmet Celal Fendoğlu. Sakarya: Levent Bülbül. Sivas: Ahmet Özyürek. Şanlıurfa: İbrahim Özyavuz. Tokat: Yücel Bulut. Yozgat: İbrahim Ethem Sadef."

MHP'nin milletvekili sayısı arttı

MHP, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre, 5 milyon 564 bin 103 seçmenin tercihini aldı, partinin oy oranı ise yüzde 11,1 olarak kaydedildi. MHP, 1 Kasım 2015'te yapılan seçimlere göre milletvekili sayısını 40'dan 49'a yükseltti.

MHP listelerinden 5 kadın milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

MHP, milletvekili sayılarını Ankara'da 4'ten 5'e, Gaziantep'te 1'den 2'ye, Hatay'da 1'den 2'ye, Kayseri'de 1'den 2'ye, Konya'da 1'den 2'ye yükseltti. 1 Kasım'da milletvekili çıkaramadığı Düzce, Eskişehir, Iğdır, Kırıkkale, Kütahya, Malatya, Ordu, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Yozgat ve Aksaray'da ise birer milletvekili kazandı.

Partinin Adana'da milletvekili sayısı 3'ten 2'ye, Antalya'da 2'den 1'e, Mersin'de 2'den 1'e, Osmaniye'de 2'den 1'e düştü.

MHP İstanbul, İzmir, Bursa, Afyonkarahisar, Aydın, Erzurum, Kahramanmaraş, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Samsun'da milletvekili sayısını korudu. Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Zonguldak, Balıkesir, Denizli, Isparta ve Muğla'da ise MHP milletvekili çıkaramadı.

Kaynak: AA