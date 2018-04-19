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MHP, seçim için aday adayı başvuru stantları kuracak

MHP Genel Merkezi'nde, 24 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi için aday adayı başvuru stantları kuruluyor.

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MHP, seçim için aday adayı başvuru stantları kuracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasının ardından seçim startını veren MHP, hazırlıklarına başladı.

Bu çerçevede MHP, 21 Nisan Cumartesi günü Kızılcahamam'da Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla düzenlenecek toplantıda, partinin "seçim stratejisini" belirleyecek.

Toplantıda, 60 günlük seçim takvimi içerisinde seçimlerde en üst düzeyde başarının nasıl sağlanacağı ve neler yapılması gerektiği istişare edilecek.

Partinin seçim stratejisinin, MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'nda kullanılan "Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka" sloganı çerçevesinde "milli beka" ve "cumhur ittifakı"nın" önemi ve gerekliliği ekseninde ele alınıp şekillenmesi bekleniyor.

Strateji belirlenirken daha önceki seçimler öncesinde hazırlanan seçim beyannameleri de değerlendirilecek.

Parti yetkilileri, MHP'nin seçime en hazırlıklı parti olduğunu belirterek kurultay hazırlıkları döneminde teşkilatın alanlarda olduğunu, vatandaşın nabzını tuttuğunu ve kanaatlerini paylaştığını ifade etti.

Aday adaylığı başvuru stantları kuruluyor

MHP Genel Merkezi'nde de seçim hareketliliği yaşanmaya başlandı. Genel Merkez'de aday adaylığı başvuruları için standlar kuruluyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimini açıklamasının ardından partinin belirlediği tarihe göre aday adaylığı başvuruları alınacak.

Kaynak: AA

Etiketler: mhp, erken seçim
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