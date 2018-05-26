MHP, seçim beyannamesini açıklıyor

MHP’nin 24 Haziran seçim beyannamesi iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm cumhur ittifakına ayrıldı.

İttifakın kuruluş amacı, hedefleri detaylarıyla anlatıldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de geniş yer ayrıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda beyannameyi açıklıyor.

"Bizim yönümüz Türkiye’dir. Ötüken şuuruyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Türklük boynu bükük durmasın istiyoruz. Millet dağılmasın, vatan parçalanmasın azmindeyiz.

Zihinlerimiz ipotekli değildir. Neye inanırsak onu söyleriz. Dile kolay 49 yılı onca saldırıya rağmen gururla yaşadık. Önümüzde yeni ve tarihi bir imtihan vardır. Türk milleti 16 Nisan'daki iradesine daha yüksek bir seviyede sahip çıkacaktır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 81 milyon Türk vatandaşına huzur, istikrar ve güven getirecektir. Türkiye Cumhuriye dövizle kurulmadı, dövizle yıkılmaz. Yıkmaya da kimsenin gücü yetmez.

Gün olup bugünün tarihi yazıldığında inanıyorum ki MHP'nin hakkı da teslim edilmiş olacaktır. Kaldı ki yapılan ve yaptığımız büyük bir iştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ihanete karşı güvenlik duvarıdır.

Partimizin milletvekili adayları, yöneticileri ve samimi ülküdaşlarım üzerinde spekülasyon yapan, karalamalara tevessül eden, itibar cellatlığına soyunan, küçücük akıllarıya gazete, televizyon ve sosyal medyadan dedikodu üreten kim varsa alçaktır, haindir, kripto damarın can çekişen son kalıntılarıdır."

Kaynak: TRT Haber