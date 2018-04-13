MHP, OHAL'in uzatılmasını destekleyecek

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Türkiye henüz normalleşmiş değil. FETÖ başta olmak üzere terörle mücadele süreci devam ediyor. O yüzden OHAL'in en azından bir dönem daha uzatılmasını MHP olarak destekleyeceğiz. Türkiye'nin ihtiyacıdır bu." dedi.

Usta, MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu ile birlikte Suriye Türkmen Meclisi üyelerini, MHP Grup Toplantı Salonu'nda kabul etti.

"Niye orada olduğumuzu hepimiz biliyoruz"

Kabulde konuşan Usta, Suriye meselesinin Türkiye için önemli olduğunu belirterek, "Gerek Fırat Kalkanı, gerek Zeytin Dalı harekatlarında niye orada olduğunu hepimiz biliyoruz." ifadesini kullandı.

Bu harekatların temelinde, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak, ülkeye huzur getirmek, bu ülkeden kaynaklı terörü kurutmak ve soydaşların haklarının korunması amacının bulunduğunu vurgulayan Usta, operasyonların amacına ulaşmasının ardından Türkiye'nin Suriye'den çekileceğini söyledi.

Suriye'deki Türkmenlerin hak ve çıkarları ile statülerinin korunmasının gereğine işaret eden Usta, bu konuda Türkiye'nin hassas olacağının altını çizdi.

CHP-HDP ittifakı

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Usta, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, HDP ile seçim ittifakı konusundaki görüşlerine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin, terörü destekleyen ve terörle arasına hiçbir mesafe koymayan bir siyasi parti ile ittifak kurmasını doğru bulmayız." diye konuştu.

Özellikle son dönemde CHP ile HDP'nin politikalarının birbirine son derece yakın olduğunu ifade eden Usta, "Böyle bir ittifak kurulursa da buna üzülürüz ancak şaşırmayız. Çünkü son zamanlarda bir çok konuda birlikte hareket ediyorlar zaten." değerlendirmesinde bulundu.

"Terörle mücadele süreci devam ediyor"

OHAL'in uzatılmasına ilişkin tezkerenin Çarşamba günü TBMM'de görüşüleceğinin duyurulduğu anımsatılarak, buna ilişkin görüşü sorulan Usta, şu yanıtı verdi:

"Türkiye henüz normalleşmiş değil. FETÖ başta olmak üzere terörle mücadele süreci devam ediyor. O yüzden OHAL'in en azından bir dönem daha uzatılması konusunu biz MHP olarak destekleyeceğiz. Türkiye'nin ihtiyacıdır bu. Hiç kimse OHAL'in uzatılmasından mutlu olacak değil, ancak bu bir ihtiyaç. İnşallah bir an evvel bu ihtiyaç da ortadan kalkar diye ümit ediyoruz."

"Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız"

MHP Hatay Milletvekili Ahrazoğlu da Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirterek, ülkedeki Türk nüfusun haklarının da korunmasını istediklerini dile getirdi.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, emperyalist güçler gibi orada bir işgalci güç değildir." ifadesini kullanan Ahrazoğlu, Türkiye'nin, kendisine yönelik yıllardır devam eden terör saldırılarını önlemek, bölgeyi istikrara kavuşturmak ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla harekatlar başlattığını hatırlattı.

Ahrazoğlu, "Bundan sonraki süreçte Türkiye'siz Ortadoğu'da kimsenin bir söz söyleme hakkı olmayacaktır. Suriye'de de Türkmensiz bir gelecek düşünülemeyecektir." diye konuştu.

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma ise Türkmenlerin yaşadıkları sorunları anlatarak, "Bizim davamız büyük, bizim davamız vatan davasıdır. Özellikle son siyasi ve askeri gelişmelerden sonra herkes tek bir şeyi anladı. Bu bölgede Türkiye'siz olmaz ve Suriye de Türkmensiz olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Suriyeli Türkmenlerin, Türkiye'den yardım beklediklerini dile getiren Cuma, sığınacakları tek ülkenin Türkiye olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA