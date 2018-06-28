MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, MHP'nin TBMM Başkanlığı seçiminde aday göstermeyeceklerini, AK Parti'nin adayını destekleyeceklerini söyledi.
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MHP, Meclis Başkanlığında AK Parti'nin adayını destekleyecek
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