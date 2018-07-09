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MHP Lideri Devlet Bahçeli’den "tren kazası" açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vatandaşların can ve mal güvenliğinin her şeyin üstünde olduğunu belirterek, başlatılan soruşturmanın sonuca bağlanması gerektiğini söyledi.

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MHP Lideri Devlet Bahçeliden &quot;tren kazası&quot; açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli,  Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli yazılı açıklamasında "Acımızı büyük olsa da, milletçe bu acıyı saracak, birlik ve dayanışmayla sıkıntıları aşacak iradi vasfımız ve manevi gücümüz vardır" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin her şeyin üstünde olduğunu söyledi.

MHP lideri, kaza ile ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmanın sonuca bağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Bahçeli, "Eğer varsa tespiti halinde sorumlular ve ihmale davetiye çıkaranlar hakkında yasal işlemler ve idari tasarruflar hızla yapılmalıdır." dedi ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Kaynak: TRT Haber

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