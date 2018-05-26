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MHP Lideri Devlet Bahçeli seçim beyannamesini açıkladı

MHP'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri için hazırladığı beyannameyi Genel Başkan Devlet Bahçeli açıkladı.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli seçim beyannamesini açıkladı

MHP’nin 24 Haziran seçim beyannamesi iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm cumhur ittifakına ayrıldı.

İttifakın kuruluş amacı, hedefleri detaylarıyla anlatıldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de geniş yer ayrıldı.

Beyannamenin ikinci kısmında ise seçim vaatleri yer aldı. Üniversite sınavının kaldırılması, emeklilik için yaş bekleyenlerin sorununa çözüm, sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesi o vaatlerden bazıları.

 

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda beyannameyi açıkladı.

"Zihinlerimiz ipotekli değildir" 

"Bizim yönümüz Türkiye’dir. Ötüken şuuruyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Türklük boynu bükük durmasın istiyoruz. Millet dağılmasın, vatan parçalanmasın azmindeyiz.

Zihinlerimiz ipotekli değildir. Neye inanırsak onu söyleriz. Dile kolay 49 yılı onca saldırıya rağmen gururla yaşadık. Önümüzde yeni ve tarihi bir imtihan vardır. Türk milleti 16 Nisan'daki iradesine daha yüksek bir seviyede sahip çıkacaktır.

 

 

"Türkiye Cumhuriyeti dövizle kurulmadı, dövizle yıkılmaz"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 81 milyon Türk vatandaşına huzur, istikrar ve güven getirecektir. Türkiye Cumhuriyeti dövizle kurulmadı, dövizle yıkılmaz. Yıkmaya da kimsenin gücü yetmez.

Gün olup bugünün tarihi yazıldığında inanıyorum ki MHP'nin hakkı da teslim edilmiş olacaktır. Kaldı ki yapılan ve yaptığımız büyük bir iştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ihanete karşı güvenlik duvarıdır.

 

 

Partimizin milletvekili adayları, yöneticileri ve samimi ülküdaşlarım üzerinde spekülasyon yapan, karalamalara tevessül eden, itibar cellatlığına soyunan, küçücük akıllarıya gazete, televizyon ve sosyal medyadan dedikodu üreten kim varsa alçaktır, haindir, kripto damarın can çekişen son kalıntılarıdır."

 

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: mhp, bahçeli seçim beyannamesi, bahçeli
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