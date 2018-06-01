MHP lideri Bahçeli'den yeni af çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İnşallah Ramazan bayramı öncesinde mevcut siyasi iktidar bir adım atarsa o bakımdan biz elden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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