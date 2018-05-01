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Buradasınız : » » MHP lideri Bahçeli'den teşkilatlara genelge

MHP lideri Bahçeli'den teşkilatlara genelge

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimleriyle ilgili teşkilatlara gönderdiği genelgede, "Yetkili ağızlardan çıkmayan açıklamalara aldırış edilmeyecek." dedi.

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MHP lideri Bahçeliden teşkilatlara genelge

MHP'de seçim çalışmaları son hızla devam ediyor. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il ve ilçe teşkilatlarına bir genelge gönderdi. Genelgede "Cumhur İttifakı cumhuryetin ahlakı, milletin aklıdır." mesajı verildi.

Bahçeli genelgede teşkilatları provokasyonlara karşı uyardı.

"İç ve dış akıl veya aktörlerin tahrik ve provokasyonlarına azami dikkat edilecek. Seçim propaganda döneminde söz birliğinin önemi çok büyük. Yetkili ağızlardan çıkmayan resmiyet kazanmamış açıklama ve iddialara aldırış edilmeyecek."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: mhp, bahçeli
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