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Buradasınız : » » MHP lideri Bahçeli'den OHAL'i eleştirenlere tepki

MHP lideri Bahçeli'den OHAL'i eleştirenlere tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olağanüstü halin devamının milli bir zorunluluk olduğunu söyledi.

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MHP lideri Bahçeliden OHALi eleştirenlere tepki

MHP Grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, OHAL'in sona ermesini isteyenlere, "Kripto damara göz kırpan şuursuzlar" diyerek tepki gösterdi.

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

- FETÖ yıllar boyunca devlet ve toplumla iç içe geçmiştir. Mücadelede örgütün tutunduğu zeminlerden sökülüp atılmasından ziyade yırtılarak, kazınarak, koparılarak yok edilmesi tek seçenek, tek çaredir. Bu şartlar altında ohal'in devamı, proje sahibi ülke ya da ülkelerle her düzeyde hesaplaşmaya hazırlık tarihi önemdedir.

"Tehdit ve tehlikeler geçmeden OHAL bitmemeli"

- Koro halinde OHAL kalksın diyenler, kaosa alkış tutan, kripto damara göz kırpan şuursuz ve sorumsuz zihniyetlerdir. Normal şartlarda değiliz ki ohali kaldıralım. Tehdit geçmedi ki OHAL'e son verelim. Sürmesi milli zorunluluktur. FETÖ'cüler temizlenmeden, tehdit ve tehlikeler geçmeden OHAL bitmez, bitmemelidir.

"Cumhur İttifakı'nın zayıflamasına izin vermeyeceğiz"

- Cumhur ittifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin 2019'dan itibaren yerleşmesi, kurum ve kurallarıyla hayata geçmesi için tüm gücüyle çalışacaktır. Bu maksatla cumhur ittifakının zayıflamasına, zaafa düşmesine hiçbir şart altında izin vermeyeceğiz.

"Siyasi provokasyonlara kapalı duruyoruz"

- 2019 yılının mart ayında yapılacak mahalli idareler seçimlerinde dikkatli bir dil, hassas bir üslup, cumhur ittifakının doğasını zedelemeyecek bir kampanya stratejisi izleyeceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi ile son derece olgun, seviyeli, anlaşmaya ve uzlaşmaya dayalı ittifak hukukunu Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine kadar sürdüreceğiz. Yol kazası istemiyoruz, siyasi provokasyonlara kapalı duruyoruz.

"Kovalandıkları, denize döküldükleri günleri unutmuş"

- Yunan Savunma Bakanı aklını kaybetmiş, yediği yürek kendisini çıldırmanın eşiğine getirmiş, tarihi unutmuş, kovalandıkları denize döküldükleri günleri unutmuş. Talep olursa tarihi tekerrür ettirmek bizim için çocuk oyuncağıdır.

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ohal fetö, bahçeli
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