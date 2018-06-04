MHP lideri Bahçeli'den bir af çıkışı daha

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, af önerileriyle ilgili gazetecilere konuştu.

Bahçeli, teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere af çıkarılmasıyla ilgili kararlılıklarının sürdüğünü anlattı.

"Başbakan Yıldırım ile değerlendiriyoruz"

Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım ile af konusunu değerlendirdiklerini söyleyerek, "Bizim aftan vazgeçtiğimize yönelik hiçbir imai yorum veya açıklamamız olmadı." dedi.

Hükümetten gelen af gündemimizde yok açıklamaları için "Hükümetin gündemine alması zor değil, müşfik bir teşebbüs yetecektir." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber