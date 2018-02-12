  • 12 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.811
    EURO 4.67
  • BIST 115170.03
    ALTIN 161.777
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Afrin" yüzüğü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Afrin" yüzüğü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya kampında gazeteciler ile sohbet etti. Afrin Harekatı ve gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Kim ne derse desin Afrin'e mutlaka girilmeli. Afrin teröristlerden arındırılmalıdır." demişti. Bahçeli, bu sözlerinin nişanesi olarak özel bir yüzük hazırlattı.

Partisinin Antalya İl-İlçe Başkanları kampı öncesi bu dilek ile o yüzüğünü parmağına taktı. Bahçeli, özel olarak hazırlattığı yüzüğünü kampta sohbet ettiği bir grup gazeteciye anlattı.

Bahçeli, "Operasyon başarıyla sürüyor. 2-3 kilometre kaldı girmemize. Ben bu yüzüğü özellikle taktım. Türk bayraklı yüzük, bunun bir anlamı var. Üzerinde Türk bayrağı, bir yanında Selçuklu diğer yanında Yeniçeri var. İçimden geldi, takarken '2-3 gün içinde inşallah Afrine gireriz' dedim. Bu yüzüğü Afrin'e gireceğimizin işareti olsun diye takıyorum." dedi.

"'Pardon yanlış gelmişiz' deyip geri mi döneceğiz?"

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Afrin merkezine girilmesin' açıklamasına, "Operasyon başlamış, kapıya kadar gitmişiz 'pardon yanlış gelmişiz' deyip geri mi döneceğiz" diyerek tepki gösterdi.

"Amerika Vietnam'ı unutamaz"

Terör örgütü YPG/PKK'ya silah desteği veren Amerika Birleşik Devletleri'ni de eleştiren Bahçeli,

Amerika, Vietnam'da yaşadıklarını unutmaz. Yıllarca etkileri sürdü. Semptomları hala devam ediyor. 20 milyon nüfuslu silah gücü de zayıf olan Vietnam, 200 milyonluk Amerika’ya kök söktürdü. Türk ordusu Vietnam’ın 5 katını yapar. Türkiye; Siyasi Partileri, STK’ları, aydınları hepsi beraber, tek yumruk olmalı" ifadelerini kullandı.

"Silah ABD'nin çıkarsa sabıkalı devlet olur"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Afrin'e harekat sorasomda Türk tankına yapılan saldırıyı hatırlatarak, "Afrin Harekatı'nda Türk ordusunun tankını vuran silahların ABD'ye ait çıkmasının belgelenmesi halinde Amerika devleti benim nezdimde sabıkalı devlet olur" dedi. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: devlet bahçeli, bahçeli yüzük
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER