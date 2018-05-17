MHP Lideri Bahçeli: 'Zulme Lanet, Kudüs'e destek mitinginde birlikte olacağız

MHP Lideri Bahçeli, "Tarihin hiçbir döneminde zulümle abat olana rastlanmamıştır. Zulüm, insanlık değerlerinin inkarı, ihanetin baş tacı, kötülüğün saltanatıdır. Kuşku yok ki, zulme karşı tarafsız kalmak da zulümdür, zillettir, ziyandır, zarardır” ifadelerini kullandı.

Bugün Tük ve İslam yurtlarında zalimlerin kanlı ve karanlık fermanı egemendir. Buna sessiz kalmak, buna duyarsız davranmak zulme ortak olmak, zımnen onay vermektir. Türk milleti hiçbir asır ve çağda zulme destek vermemiş, bundan sonra da vermeyecektir. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 17 Mayıs 2018

"Türk milleti hiçbir asır ve çağda zulme destek vermedi"

Türk ve İslam yurtlarında zalimlerin kanlı ve karanlık fermanının egemen olduğunu belirten Bahçeli, “Buna sessiz kalmak, buna duyarsız davranmak zulme ortak olmak, zımnen onay vermektir. Türk milleti hiçbir asır ve çağda zulme destek vermemiş, bundan sonra da vermeyecektir” dedi.

"Filistinli kardeşlerimiz katliama maruz kalmışlardır"

Bahçeli, “Kudüs, ilk kıblemizdir. Kudüs, Miracımızın aziz şehridir. Kudüs semavi dinlerin buluşma ve barış içinde yaşama alanıdır. Ve Kudüs bugün zincire vurulmuş, Filistinli kardeşlerimiz katliama maruz kalmışlardır” diye konuştu.

Artık sözün anlamını kaybettiği bir aşamaya yavaş yavaş gelindiğini belirten Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi’nin zalimlerin karşısında milletiyle bir ve beraber olduğunu söyledi.

Artık sözün anlamını kaybettiği bir aşamaya yavaş yavaş gelinmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi zalimlerin tam karşısında milletiyle bir ve beraberdir. Milliyetçi Hareket Partisi mazlumların sedası, mağdurların taviz vermeyen sevdalısı ve sözcüsüdür. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 17 Mayıs 2018

Bahçeli, "Gazze’de 8 aylık bebek Leyla’nın zehirli gazla katledilişi insanlığın sarsıla sarsıla inişinin izhar ve ilanıdır. Sayıları 60’ı aşan Filistinli kardeşimizin şehadeti ise vicdanların harap ve bitap düşmesinin ifadesidir" ifadelerini kullandı.

"Zalimler reddedilmezse masumlar iyice sönecek"

Milliyetçi Hareket Partisi’nin mazlumların sedası, mağdurların taviz vermeyen sevdalısı ve sözcüsü olduğunu ifade eden Bahçeli, “Zulüm lanetlenmezse, şeytani emeller selamlanmış olacaktır. Zalimler reddedilmezse masumlar iyice sönecek, iyice sinecek, hepten kaybedecektir. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi zulmün amansız düşmanı, zalim ve canilerin ebedi karşıtıdır” dedi.

"İlk kıblemizin onurunu savunacağız"

“Tarafımız elbette bellidir, o da Hakk’ın ve haklının yanıdır” diyen Bahçeli, “Bunu tüm dünyaya tekraren göstermek için yarın saat 16.00’da İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek “Zulme Lanet, Kudüs’e Destek” mitinginde aziz milletimizle bir ve beraber olacağız, ilk kıblemizin onurunu savunacağız” ifadelerini kullandı.

Tarafımız elbette bellidir, o da Hakk’ın ve haklının yanıdır. Bunu tüm dünyaya tekraren göstermek için yarın saat 16.00’da İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek “Zulme Lanet, Kudüs’e Destek” mitinginde aziz milletimizle bir ve beraber olacağız, ilk kıblemizin onurunu savunacağız. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 17 Mayıs 2018

Bahçeli şöyle devam etti:

18 Mayıs 2018 Cuma günü, İslam’ın vicdanı, Türklüğün kati ve keskin şuuru Yenikapı’da bir kez daha destan yazacak, dosta güven, düşmana korku salarak zulme ve zalimlere açık, ikaz dolu bir mesaj verecektir. Yenikapı’da buluşmak dileğiyle.

18 Mayıs 2018 Cuma günü, İslam’ın vicdanı, Türklüğün kati ve keskin şuuru Yenikapı’da bir kez daha destan yazacak, dosta güven, düşmana korku salarak zulme ve zalimlere açık, ikaz dolu bir mesaj verecektir. Yenikapı’da buluşmak dileğiyle… — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 17 Mayıs 2018

Kaynak: TRT Haber