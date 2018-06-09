MHP lideri Bahçeli: Zalimlere ve teröristlere karşı ittifak diyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bursa'daydı. Partisinin Bölge İstişare toplantısında konuştu.

Devlet Bahçeli, Türk milletinin dünden bugüne hep el ele, her zaman gönül gönüle bir ve beraber olduğunu söyledi.

"Esasen Cumhur İttifakı işte böyle doğdu. Cumhur İttifakı, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinden besleniyor. Cumhur İttifakı, Türk milletinin haslet ve haysiyetinden feyzalıyor."

"Türkiye'nin mahvına hizmet eden saat ayarlı alçaklar"

Bahçeli, AK Parti ile kurulan Cumhur İttifakı'nın önemini de anlattı.

"Cumhur ittifakı, cumhurun ta kendisidir. Zalimlere, teröristlere, hainlere, küresel saldırı ve komplolara karşı ittifakla hareket ediyoruz. Kim ki Cumhur İttifakı'nı dinamitlemeye kalkışırsa kim ki Cumhur İttifakı'na vade biçip çürütmeye çalışırsa biliniz ki Türkiye'nin mahvına hizmet eden saat ayarlı alçaklardır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye çok cepheli bir mücadelenin deyim yerindeyse yeni bir istiklal müdafaasının içindedir. pic.twitter.com/LBYicBo6cD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Haziran 2018

"Türk milleti onlara kabusu yaşatacaktır"

MHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden ekonomi eleştirisi yapanlara da cevap verdi.

"Bir kez daha diyorum ki Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. 'Sayın Erdoğan kazanırsa dolar 10 lira olur' diyen müstevlilerin uzman kisveli yorumcularına inşallah Türk milleti 24 Haziran'da kabusu yaşatacaktır. İttifak yerine 'itilaf' diyenler, imana dudak büküp ihanete el sallayanlar, cumhur yerine curcuna, cümbüş, yükseklik yerine çukurluğu tercih edenler, elbette milli iradenin ne dediğini anlayamazlar."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa'da konuşma yapıyor. https://t.co/YYkr81HD51 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Haziran 2018

"Cumhur İttifakı meşru ve kanuni bir zemindedir"

Cumhur İttifakı'nın Türk ve Türkiye düşmanlarının korkulu rüyası olduğundan bahseden Devlet Bahçeli, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı, tarihin en stratejik ve isabetli kararlarından biri olarak, milli vicdanda cevap ve cevaz buluyor. Bazıları Cumhur İttifakı'nın ruhunu, amaç ve kapsamını göremezler, görseler de hazmedemezler. Artık partiler arasında ittifak kurabilmenin önü açılmıştır. Mart ayı içinde TBMM'de yaptığımız düzenlemeyle ittifak, meşru ve kanuni bir zemine kavuşmuştur. Yeni hükümet sistemiyle birlikte ittifak oluşturmanın, ittifakla hareketin zarureti ortaya çıkmıştır. Cumhur İttifakı, yasal bir arka plana dayanmaktadır."

Kaynak: TRT Haber, AA