MHP Lideri Bahçeli: Yılanın deliğine çomağı sokmuş, taşı adresine fırlatmışım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Türkiye’yi ve Türk milletini istiklal içinde istikbalin zirvelerine taşıyacak; huzur, demokrasi, refah, özgürlük, milli birlik ve kardeşliği en üst düzeyde temin edecek bir ittifak olduğunu söyledi.

"Hafta içi FETÖ’nün siyasi seçmen kısmına dikkat çektim. Anladım ki yılanın deliğine çomağı sokmuş, taşı adresine fırlatmışım." sözleriyle "Millet İttfiakı"na değinen Bahçeli, "Neyiniz milleti temsil etmektedir ki ittifakınız millet olsun? Millet değil zillet, illet çatısı FETÖ harcıyla örülmüştür" dedi.

Kaynak: AA