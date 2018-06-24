MHP Lideri Bahçeli: Seçim ilk turda sonuçlandı, kriz bekleyenler şaşkına döndü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Bahçeli, "Türkiye bugün itibarıyla resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçti" dedi.
Bugün Cumhur İttifakı'nın zaferini gururla, onurla ifa ettiklerini belirten Bahçeli, "Cumhurbaşkanı seçimi ilk turda sonuçlanmış, kriz bekleyenler şaşkına dönmüşlerdir" dedi.
Bahçeli, "Türkiye’nin önü açılmıştır, Türkiye’nin geleceği aydınlanmıştır. MHP, milletimizin beklentisi doğrultusunda, şevkle, heyecanla çalışmalarına devam edecektir. Tarafımız Türkiye’dir, safımız büyük Türk milletidir. Hedefimiz milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesidir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: TRT Haber