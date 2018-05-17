MHP lideri Bahçeli: Muhalefet ittifakı 5 benzemezler, FETÖ projesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda, seçim sürecini değerlendirdi.

"5 benzemez Türkiye'yi geri vitese takmak istiyor"

Bahçeli, muhalefetin kurduğu ittifakı eleştirerek, “Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulmuş ve anlamı olmayan bir çatışmadır bu. Anadolu'daki tabiriyle 5 benzemezin birbirlerine karşı suni iltifatlarla oluşturduğu milleti aldatma projesidir” dedi.

“5 benzemez Türkiye'yi geri vitese takmak istiyor” diyen Bahçeli, “Parlamenter sisteme dönmek için parlamentoda anayasa değişikliğini yapabilecek bir sayıya kavuşacaksınız. O sayı karşılığında talep, halk oylaması zorunluğu da doğurursa milleti tekrar geriye doğru dönüştürecek bir gafletin içine sürüklenirsiniz. Bu da Türkiye'de kriz, kaos, kutuplaşma, kargaşa, kavga yani 5K'yı doğurur. K olarak aklına ne geliyorsa Kemalizm'in dışında hepsi var yani anlayacağınız” ifadelerini kullandı.

"FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağını harekete geçirmişlerdir"

Devlet Bahçeli'ye, İYİ Parti'ye geçen 15 CHP'li vekile rağmen Meral Akşener'in imza toplayarak cumhurbaşkanlığına aday olması da soruldu. Bahçeli, "Anlaşılır tarafı yok, 15 Temmuz'un siyasi ve sivil uzantısıdır" dedi.

Bahçeli, “Bir partide bir genel başkan, grup iken, 100 bin imzaya açılmakla bir iddia taşıyorsa, bunun arkasında bir proje var demektir. FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağını harekete geçirmişlerdir. Bunların 7 Haziran'da bağımsız adaylarının 3 şehirde aldığı oylar cumhurbaşkanı adayı olmak için toplanan imzalarla aynı. Yaklaşık 220 bin rakamı birebir aynıdır. Elimizde dosyalarımız var. Nereden hangi mahalleden geldi? Onlara da baktığımız vakit bağımsız adaylara verilen oylar anlamında birebir örtüşüyor” ifadelerini kullandı.