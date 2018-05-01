MHP lideri Bahçeli: Cumhur İttifakı partileri çalışmaları tamamlanmış durumda

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin genel merkezinde oluşturulan milletvekilli aday adaylığı başvuru stantlarını ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bahçeli, seçim güvenliğine ilişkin soruya, "Her seçim döneminde seçim güvenliğini tartışmaya açan çevreler olabilir. Bütün siyasi partilere bu anlamda sorumluluk düşer. Yüksek Seçim Kurulu bu manada görevlidir. Hal böyle olunca emniyet güçleriyle, partilerin temsilcileriyle seçim güvenliği sağlanmış olur. Ama esas seçmene düşer. Seçmen çok sabırlı, soğukkanlı, hileye tevessül etmeden demokratik hakkı olan oyu kullanma erdemine kavuşursa her sandık güvenli demektir" ifadelerini kullandı.

"Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştu, bugün noktaladı"

Saadet Partisinin cumhurbaşkanı adayının Genel Başkan Temel Karamollaoğlu olduğunun açıklanmasına ilişkin soru üzerine Bahçeli, "Allah hayırlı uğurlu etsin. Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştu, bugün noktaladı. Bakalım bundan sonra ne kadar tekrarlanacak ona bakmak lazım." ifadesini kullandı.

"Bir gün CHP'nin önünde halk toplanacak 'artık açıkla şu adayını' diyecek"

CHP'nin adayının cuma günü açıklanacağının hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Valla sabrı çok taşırdı, millet merak ediyor. Bir gün CHP'nin önünde halk toplanacak 'artık açıkla şu adayını' diyecek. O konuma geliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler yarın YSK'ya müracaat edecek"

İttifak protokolünün ne zaman şekilleneceğine ilişkin soru üzerine Bahçeli, "Çarşamba günü. Hazırlıklar tamamlanmış. Her iki partinin, yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin çalışmaları tamamlanmış durumda. Zannediyorum yarın grup kararları alınmak suretiyle YSK'ya müracaatlar yapılmış olacak." diye konuştu.

Bahçeli, "Protokolün içeriği nedir. Her iki genel başkanın imzasıyla mı sunulacak?" sorusu üzerine de "Onu tam ben bilemiyorum. Görevlendirdiğimiz arkadaşlar açıklarlar. Bize de imza düşerse imzalarız." dedi.

Kaynak: AA