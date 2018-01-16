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Buradasınız : » » MHP ile görüşme bu hafta olabilir

MHP ile görüşme bu hafta olabilir

Seçim ittifakı görüşmelerini AK Parti adına yürütecek heyetin başkanı olan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, MHP ile bu hafta görüşebileceklerini söyledi.

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MHP ile görüşme bu hafta olabilir

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis'teki AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Seçim ittifakı görüşmelerini yürütecek komisyon üyeleri olarak Çarşamba günü toplantı yapacaklarını açıklayan Şentop, "Cumhurbaşkanımız bize direktifler verecektir. Çünkü iki lider görüştü, bize bir yol haritası vermeleri lazım" dedi.

"Henüz bir takvim yok"

Şentop, bu hafta MHP ile bir görüşme olabileceğini tahmin ettiğini belirterek, "Perşembe, Cuma... Bakarsınız bugün görüşülür, Çarşamba da olabilir. Bizim kendi heyetimiz dün toplandık, görüştük. Henüz bir takvim yok" dedi. Şentop, bunun tek başına karar verecekleri bir şey olmadığını da ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: seçim ittifakı, Mustafa Şentop, mhp, AK Parti
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