  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » MHP Grup Başkanvekili Usta: Kudüs, partimizin ve ülkemizin kırmızı çizgisidir

MHP Grup Başkanvekili Usta: Kudüs, partimizin ve ülkemizin kırmızı çizgisidir

MHP Grup Başkanvekili Usta, "Kudüs için verilen her yanlış karar Ortadoğu’da daha çok kana ve gözyaşına sebep olacaktır. Kudüs, partimizin ve ülkemizin kırmızı çizgisidir." dedi.

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MHP Grup Başkanvekili Usta: Kudüs, partimizin ve ülkemizin kırmızı çizgisidir

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Kudüs, partimizin ve ülkemizin kırmızı çizgisidir." dedi. Filistin devletinin bu durumu "İsrail, Müslüman ve Hristiyanlara savaş açtı" olarak değerlendirdiğini aktaran Usta, İsrail'in, kentin doğusunu 1967'de işgal ettiğini, 1980 yılında tamamını başkent olarak duyurduğunu hatırlattı. Ancak bugüne kadar Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan hiçbir devlet olmadığını söyleyen Usta, Trump'un açıklamasının, bu anlamda da bir ilk olma özelliği taşıdığına işaret etti.

Trump'ın, Kudüs meselesini iç siyaset malzemesi olarak kullandığının altını çizen Usta, "Bir kısım iç siyasi sıkıntılarını, Musevi lobisine bu desteği vererek aşmaya çalışıyor. Binlerce kilometre öteden yaptığı bu girişimle Trump, Ortadoğu’da gerginliğin fitilini bir kez daha ateşleyecektir. Kudüs, Ortadoğu'nun namusudur. Kudüs için verilen her yanlış karar Ortadoğu’da daha çok kana ve gözyaşına sebep olacaktır. Kudüs, partimizin ve ülkemizin kırmızı çizgisidir." değerlendirmesini yaptı.

Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa için atılacak böylesi tehlikeli bir adımın, bölgedeki ve tüm dünyadaki Müslüman halkları tahrik edeceğini vurgulayan Usta, nitekim Fas, Irak, Ürdün, Tunus, Suudi Arabistan gibi ülkelerden konuya ilişkin sert tepkiler ve uyarılar geldiğini anımsattı.

Erhan Usta, "İslam dünyasına sesleniyorum: Gün, kendi kısa vadeli menfaatlerini düşünmeksizin, tavizsiz bir şekilde tek yumruk olma ve Kudüs’e sahip çıkma günüdür. Bölge için atılacak her adımda devletimizin ve Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız ve Trump’ın kararını tanımıyoruz." diye konuştu.

Etiketler: mhp, erhan usta, kudüs
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