MHP Grup Başkanvekili Akçay: CHP, Türkiye düşmanlarının tepe tepe kullandığı bir parti oldu

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay Meclis'teki basın toplantısında, Atatürk karşıtı, bir FETÖ operasyonu olan Ergenekon Davası'nın savunucusu, sözde Ermeni soykırımı avukatı birisinin CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na getirildiğini savundu.

"Terörist sevicilerin, bölücülerin CHP'de konuşlanmaya hız verdiğini" iddia eden Erkan Akçay, "CHP maalesef Türkiye düşmanları tarafından tepe tepe kullanılan bir parti haline gelmiştir. CHP, FETÖ ve PKK'dan sonra Hınçak ve Taşnak çetelerinin de sözcüsü haline gelmiştir" diye konuştu.

MHP'li Akçay, "CHP, 1915'in hesabını kimden soracak?" diye tepki gösterdikten sonra şöyle devam etti:

"1915'teki Anafartalar kahramanı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten mi? Milli Mücadele'ye emrindeki 9. Orduyla can suyu olan Kazım Karabekir Paşa'dan mı? İstiklal Savaşı'nı diplomatik bir zaferle taçlandıran ve Büyük Ermenistan hayallerini suya döken Atatürk'ün silah arkadaşı, CHP'nin ikinci genel başkanı İsmet İnönü'den mi? Evet, bir hesap sorulacak ama atalarımızdan ve kahramanlarımızdan değil, terör örgütlerinin, Türkiye düşmanlarının kılıcını sallayan şimdiki CHP'den sorulacaktır. CHP, ABD ve AB'nin baskısıyla iktidarın yıkılmasından medet umacak kadar zavallı bir duruma savrulmuştur."

"CHP bu kafayla giderse daha çok dertlenecek, verem olacak"

CHP'nin bir sözcüsünün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Osmaniye programını diline doladığına dikkat çeken Akçay, "Meydanlara sığmayan vatandaşlarımızı görünce 'Meydanı AKP doldurdu' demiştir. Ne diyelim, Allah akıl fikir versin" dedi.

"Sayın Genel Başkanımızın Osmaniye'de on binlerce vatandaşımızla kucaklaşmasının kendi mitinglerinde terör zanlılarını alkışlatanlara dert olmasını anlıyoruz. Ama uyarıyoruz, CHP bu kafayla giderse daha çok dertlenecek, verem olacaktır. Üstelik CHP sözcülerine tavsiyem MHP meydanlarını değil, kendi CHP salonlarını irdelesinler. İstanbul'da gerçekleştirilen il kongresinde seçilen il başkanı münasebetiyle CHP kongrelerini kimlerin doldurduğunu tüm Türkiye gördü. Atatürk'ün kurduğu partide, PKK sever, sözde Ermeni soykırımı savunucusu, devlete seri katil diyen birilerinin başköşelerde yönetici olabilmesinin anlamı nedir? Madem CHP Atatürkçü, Atatürk karşıtı birisinin İstanbul gibi bir ilde il başkanı yapılması ne anlama gelmektedir?"

"CHP, PKK ve FETÖ tarafından esir alınmış durumda"

MHP'li Erkan Akçay ayrıca, "Atatürk posteriyle İmralı canisinin resmini yan yana koyanlar CHP'de" diye de ekledi.

"Terörist cenazelerine katılanlar CHP'de; PKK'ya yapılan operasyonlara 'hukuksuz' diyen CHP'de; 'PKK/PYD terör örgütü değildir, özgürlük hareketidir' diyen CHP'de; 'Birlikte iyi salladık' diyenler, pilav dağıtanlar CHP'de; 'Ben ve çevremdekiler HDP'ye oy verdik' diyen CHP'de; 'Öldürülen gerillalar şehittir' diyenler CHP'de; PKK'lılara genel af isteyen CHP'de; Atatürk'e 'kefere' diyenler CHP'de; 'Türk askeri Güneydoğu'da İsrail askeri gibi saldırıyor' diyen CHP'de; 'Gerekirse PKK'lıların da avukatlığını yaparım' diyen CHP'de; terör örgütüne operasyon yapan İHA'lardan şikayet edenler CHP'de; PKK elebaşının taleplerini kanun teklifi ve önerge olarak veren bizzat CHP. CHP, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları, PKK ve FETÖ tarafından esir alınmış durumdadır. CHP'lilere tavsiyem, Mustafa Kemal'in askerliğini zul görerek, FETÖ'nün kurşun askeri, PKK'nın gerillalığını bu millete nasıl anlatacaklar, ilk önce bunun hesabını versinler."

Kaynak: AA