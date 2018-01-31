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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Afrin genelgesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den teşkilatlara uyarı: Türkiye yüksek risk ve tehlikelerle boğuşmaktadır. Bu itibarla hiçbir tahrike, hiçbir kışkırtmaya, itibar edilmeyecektir.

31 Ocak 2018 Çarşamba 15:47



