MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 100 bin imza için FETÖ uyarısı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığı konusunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen de olur"

"Dün akşamdan bu yana kafamı meşgul eden bir konu var. Bunu sizinle paylaşabilir miyim diye düşündüm. Şimdi uygun olur mu bilemiyorum; sizler nasıl yorumlarsınız bilemiyorum. O da şudur; 15 Temmuz darbesinin siyasi ayağı hep tartışıldı. Siyasi ayak üzerinde kesin bir sonuçtan bahsedilemez duruma geldi. İleriki günlerde bu nasıl olacak bilemiyorum? Demek ki FETÖ darbe hareketinde bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur. Dikkatinizi çekmek istediğim konu şudur; 4 cumhurbaşkanı adayı 100 bin ile müracaatı öngördü. Bu 100 bin kişinin içerisinde 100 bin aday talebinde bulunan 4 kişiden bir tanesi CHP'nin 15 milletvekili kaydırması ile destek oldu. Dolayısıyla 100 bin seçmen şeyine ihtiyaç kaldı mı? Kalmaması gerekirdi. Ama şahsiyet 100 bin aday ile seçmen ile adaylığını koyacağında ısrar etti. O zaman akla gelen soru şudur; bu her aday için geçerlidir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: FETÖ darbe hareketinde bir siyasi ayak var. 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteği ile bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir. pic.twitter.com/6S6NdkdUmW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Mayıs 2018

FETÖ darbe hareketinden 15 gün sonra OHAL kabul edildi ve uygulanmaya konuldu. Çok sayıda silahlı kuvvet mensubu, emniyet mensubu, öğretim kadroları önemli bir oranda görevden uzaklaştırma, görevden alma oldu. Bunların bir de yönü vardır aileleri, çevreleri vardır. Merak ettiğim konu şudur; AK Parti'nin, Adalet ve İçişleri Bakanı FETÖ'nun seçmen ayağı üzerindeki etkisini bugüne kadar takip etmiş midir? Etmezse 100 bin kişinin içerisinde bu hangi aday etrafında toplanabilir? Burası benim kafamı biraz meşgul ediyor."

"FETÖ'nün hangi aday etrafında toplandığı incelenmeli"

"Onun için zannediyorum bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteği ile veya buna benzer imkanlar ile bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ'nun seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir. Burası önemlidir. Ne kadar ByLock'cu, ne kadar görevden alınmış, uzaklaştırılmış olan var? Bunların hepsi hangi aday etrafında düğümlenip 100 bini tamamlayacaksa o zaman önemli bir sonuç Türkiye açısından elde edilmiş olabilir. Bu önemli bir düşüncedir.

Eğer FETÖ ile mücadele ediliyorsa, FETÖ da bu mücadelesini yaparken hala kendi ısrarını devam ettiriyorsa, her konuyu değerlendirmek durumunda olacak. Acaba Pensilvanya'dan bir talimat gelip '100 bin kişiyi filan aday etrafında toparlayınız' derler ise, FETÖ diyecek ki; 'benim en kötü şartlarda dahi 100 bin taraftarım var hala Türkiye'de' der ise ne olur?"

Bunları çok yönlü düşünmek lazım. Bunu da tartışılsın diye ortaya koyuyorum. Benim ki düşüncedir. 'Bahçeli bu bilgileri nereden alıyor?' deniliyor. Bu bilgileri aklımdan alıyorum."

"1350 arkadaşımız milletvekilliği aday adaylığında bulundu"

"Dün akşama kadar bana verilen bilgi çerçevesinde bin 350'ye yakın arkadaşımız milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundular. Bugün akşama kadar zannediyorum tamamlanmış olacak. 17:00'dan sonra hiç bir başvuru kabul edilmeyecek. Başvurusu yarıda kalanlar belki tamamlanabilir"

"Cuma günü Başbakan ile YSK'ya başvuracağız"

"Cumhur ittifakını oluşturan partiler olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ya Cuma günü saat:11:00'de sayın Başbakan ile birlikte başvuruda bulunacağız"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ortak seçim kampanyası yürüyebilir mi?

Ortak seçim kampanyası yürüyebilir mi? sorusuna Bahçeli, "Bu bir başlangıçtır. He parti cumhur ittifakında kendi tüzel kişiliğini koruyarak meşru bir zeminde bir ittifak oluşturdu. Faaliyetlerimiz hedef birliği çerçevesinde değişik olabilir. Onu zaman gösterecektir"

İttifak protokolünün son durumu nedir?

"İttifak protokolü ile ilgili çalışmalar bugün tamamlanır zannediyorum. Uygun hale gelirse yarın beraber verilebilir. Ama onun süresi ayrı"

Kaynak: AA