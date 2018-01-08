MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yenikapı ruhuyla Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleriz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, medyanın Ankara temsilcileriyle sohbet toplantısında bir araya geldi.

Devlet Bahçeli, 2019'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin,"MHP Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir, MHP'nin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmayacaktır. Yenikapı ruhuyla Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleriz." dedi.

"Sorumluluğu yerine getirme gayreti içinde olabiliriz"

Bahçeli, seçim ittifakı tartışmalarına ilişkin, şunları kaydetti:

"Seçim ittifakı iddiaları MHP olarak şu an AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ile ittifak konusunda ve siyasetin geleceği konusunda herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Ancak kamuoyunda tartışılan konular, dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanının gündemine veya bizim gündemimize de düşmektedir. Onun için bu konu, ileriki günlerde arzu ediliyorsa bir görüşme talebi olduğu takdirde görüşülür. Olmadığı takdirde biz inandığımız konular üzerinde görüşlerimizi tekrarlayarak, Türkiye'nin istikrarlı bir ortama kavuşması açısından yükleneceğimiz sorumluluğu yerine getirme gayreti içinde olabiliriz."

"İttifakın nasıl gerçekleşeceğine dair maddelerin konulması gerek"

Bahçeli,"Bir ittifak olayı söz konusu olacaksa bu yasal olmalıdır. Yasal olmanın bugünkü imkanı nedir? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamaya geçeceği süreç içerisinde çıkartılacak olan uyum yasalarından, seçim, siyasi partiler gibi kanunlar olacaksa o zaman siyasi partilere ittifak yapma imkanı, seçim sistemine de bu ittifakın nasıl gerçekleşeceğine dair maddelerin konulması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

"MHP'nin baraj diye bir sorunu yoktur"

Bahçeli, Seçim barajı tartışmalarına ilişkin, "Sanki yeni kurulmuş 15 günlük parti barajı aşıyor, muhtemelen olabilecek, gelecekteki birtakım siyasi oluşumlar barajı aşabilecek ama MHP aşamayacak gibi ters bir yorum içine giriyorlar. Bu haksızlıktır. MHP'nin baraj diye bir sorunu yoktur." dedi.

Bahçeli, "MHP, ittifak olursa ittifakla olmazsa kendi partisi olarak milletvekilliği seçimlerine girer." diye konuştu.

"MHP'nin hükümetin oluşması sırasında bir talebi olmaz"

Devlet Bahçeli,"MHP'nin hükümetin oluşması sırasında bir talebi olmaz. Bu talebi yapanlara karşı da sert cevap verir, ahlaksızlık olarak görür." dedi.

Abdullah Gül'ün aday olması

Bahçeli, "Abdullah Gül'ün 'Ben adayım' diye ortaya çıkması izah edilebilecek bir durum değildir. Sağın, solun dolduruşuna gelmemesinde yarar vardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA