MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bölgemiz çok vahim gelişmelere gebedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da İl ve İlçe Başkanları Toplantısı'nda Konuşuyor.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

-Taşıdığımız sorumluluk tarihidir. Taşkın ve aşkın bir mücadele ruhuna sahip olmak asıl ve esastır. Aynı zaman da millet varlığının devamında yegane güven kaynağı olduğu artık anlaşılmış olan MHP bir yanda tehditleri öngörüyle teşhis ederken, diğer yandan Türkiye'ye hizmet için çalışmalarını yoğunlaştıracaktır. Biliniz ki önümüz açık fikri ve siyasi bekamız milli bekayla çakışıktır.

-Yaşanan bugünkü sürece sürece ve yaklaşan tehlikelere vatandaşlarımın hem dikkatini çekiyor, hem de dayanışma ve birlik ruhunun güçlenmesini temenni ediyorum. Yüreğinde vatan ve bayrak sevgisi olan herkesi ortak değerlerimizde buluşmaya davet ediyorum. Millet varlığına karşı husumete yeltenenleri de tahrikleri bırakarak girdikleri ihanet yolculuğundan vazgeçmeleri konusunda kesinkes uyarıyorum.

-Türkiyenin güney sınırları boyunca mazisi bir asrı bulan korkunç bir kumpas tedavüldedir. Fıratın doğusunda 700 kilometrekarelik PKK/PYD kuşağı oluşmuştur. Suriye'nin kuzeyine yuvalanmış hainler tutundukları alanlardan teker teker sökülüp atılmazlarsa vatan tehlikede beka ateş altındadır. Bu itibarla Zeytin Dalı Harekatı haklı meşru ve milli bir duruşun sahaya yansımış Afrin'e odaklanmış hali ve şeklidir. Nereye kadar gidiyorsa oraya kadar sürdürülmelidir. Zeytin Dalı Harekatı'nın 21. gününde PKK/PYD'nin saklandığı bölgelerde önemli hedefler imha edilmiştir. Jetlerimizin muazzam desteği ile kuzeybatı hattındaki Kırıkhan-Hassa-Deli Osman bölgesinin 56 kilometrekarelik bölümünde denetim sağlanmıştır. PKK/PYD'nin mevzi ve kotrol noktaları ile araç ve gereçleri kademe kademe yok edilmektedir. Harekatın planlamasında masumların zarar görmemesi için olağanüstü titizlik ve çaba gösterilmektedir. Afrin'den peş peşe gelen şehit haberleri elbette bizleri derin bir hüzne boğmaktadır. Atak tipi bir helikopterimiz dün öğle saatlerinde kırıma uğramış, maalesef iki kahramanımız şehit olmuştur. Doçka saldırısından mı yoksa teknik bir arızadan dolayı mı düştüğü sanıyorum kısa zaman içinde netlik kazanacaktır.

-Sınırlarımızda büyük bir hareketlilik ve askeri sevkiyat vardır. Dün 9 kahramanımız şehit düşerken 11'i de yaralanmıştır. Bu aşamada aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralı evlatlarımıza şifalar diliyorum. Ailelerine, silah arkadaşlarına, milletimize ve hepimize başsağlığı diliyorum. Terörle mücadelenin bir doğası vardır. Vatan savunmasının arzu etmesek de acı verici sonuçları doğmaktadır. Ancak her şehit Türk vatanının manevi semalarında ebedi ve manevi muhafızdır. İnancımıza göre şehitler ölmemiştir. İddiamızla bu vatan bölünmeyecektir. İrademizle bu bayrak inmeyecektir. Türkiye felaketlerin üstesinden gelecek birliğe ve bıçkın bir birliktelik ruhuna sahiptir. Terörle girdiğimiz bu yüksek mücadele mutlaka başarıyla sonuçlanacaktır.

-PKK/PYD hesap verecek, küstahlığının ve şerefsizliğini bedelini Allah şahit olsun ki verecektir.

-İŞİD'e karşı kurulan eften püften koalisyonun ABD'li komutanı Türkiye'nin yanlış hesabından dolayı kaygılandığını açıklamış. Acaba yanlış bu sömürgeciye göre nedir?

Ayrıntılar geliyor...