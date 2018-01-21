MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Hükümet yalnız değildir MHP yanındadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısı kapanış oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi.

Bahçeli, "Terör örgütü PYD/PKK'ya, Afrin'in tabut, arkasından sırayı alacak Münbiç'in mezar olması yegane ve sonuna kadar desteklediğimiz milli hedeftir." dedi.

"Hükümet yalnız değildir MHP yanındadır"

Devlet Bahçeli hareket ile ilgili hükümete destek verdiklerini belirterek, "Hükümet yalnız değildir MHP yanındadır" dedi.

"Ya Afrin yıkılsın ya da teröristler yakılsın"

Bahçeli, "ABD'nin operasyonel ortağının kökü kazınmalıdır. Suriye Demokratik Güçleri çatısı altında kamufle edilen PYD/YPG'nin hesabı görülmeli, defteri dürülmeli, şehitlerimizin aziz ruhları şad edilmelidir. Bunun başka yolu kalmamıştır. Ya Afrin yıkılsın ya da teröristler yakılsın. Ya istiklal ya ölüm, ya zafer ya da son nefere, son nefese kadar şehadet." diye konuştu.

Devlet Bahçeli, "Bilinsin ki, Kerkük'e 5 bin bozkurt ile gidecek kadar gemileri yakan milliyetçi-ülkücü hareket, yeri gelirse, ihtiyaç hasıl olursa 'Ha ekmeğini yediğim ha kefenini giydiğim ülkem' diyerek binlerce gönüllüsüyle Türkiye'nin kudretini teşkil için Afrin'in boğazına çökecektir." dedi.

Ayrıntılar gelecek...