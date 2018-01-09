MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Desteğimiz 2019'dan sonra da devam edecek

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle;

- DEAŞ'ı kimlerin kurduğu ve desteklediği ortadadır. Terör örgütlerini kışkırtanlar bir defa İslam'a hasımdır.

ABD'nin Kudüs kararı

- Kudüs komplosu savaş naraları atmakla eş anlamlı bir provokasyondur. ABD'nin Kudüs kararı skandal ötesi hezeyandır. ABD'nin Kudüs dayatması yeni bir haçlı seferidir. Türk milleti komploya teslim olmamıştır. Yanlış hesap Trump ve Netenyahu'nun elinde patlamıştır. Kudüs önemlidir, çünkü gerilim düşmezse bir kıvılcım bölgemizi mahvedecek. Kudüs önemlidir, çünkü İstanbul'un öz kardeşi, ecdad yadigarı manevi hazinedir. ABD'nin Ortadoğu'yu itmek istediği çukur malumdur. 2017'de bunun envai çeşit örnekleri görülmüştür.

BAE Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı

- BAE Dışişleri Bakanı, utanmadan, yüzü kızarmadan Türk düşmanlığına soyunmuştur. Fahreddin Paşa'ya iftira atmak soysuzluktur. BAE Dışişleri Bakanı'nın Türkiye hasızmsızlığı ülkesi ve kendi adına ayıptır, kayıptır, kahredici edepsizliktir. Tarihsizlere Türk tarihini çiğnetmeyiz.

"Kerkük'ün bağrına kilit vurmak isteyenler kaybetmiştir"

- 2017'nin en önemli olayı Kerkük. Türk yurdu Kerkük korsan bir referandumla kültüründen koparılmak istenmiştir. Barzani hayatının hatasını yapmış, çocukluk hayallerinde boğulup gitmiştir. Kerkük'ün bağrına kilit vurmak isteyenler kaybetmiştir.

Birlik beraberlik mesajları

- Tehlike her zamankinden daha yakındır. Birliğimizi çürütmek isteyen odaklar küme küme yuvalanmıştır. Allah'ın izniyle emaneti yere düşürmeyeceğiz. Türkiye sahipsiz değildir, millet çaresiz değildir, devlet yetim değildir. İşte MHP, tüm haysiyetiyle buradadır, milli birliğin yaşaması konusunda yemilidir.

İran'daki protestolar

- İran'da yaşananlar bu ülkenin iç sorunudur. Türkiye'ye düşen İran'ın toprak bütünlüğünü desteklemektir. Taşkınlıklara prim vermeden, insanca bir hayatı, insana yakışır sosyal, siyasal şartlarda talep etmek herkesin en tabi hakkıdır. Ancak İran'ı karıştırmak isteyenler, Arap Baharı'nın farklı

ABD'deki 'ambargo' davası

- ABD kumpası Türkiye'ye sökmez. Nereye varılmak istendiğini sağır sultan duymuştur. Karşımızda Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve hukuki cendereye alınması görünmektedir.

Yeni hükümet sistemi

- 2017'nin en mühim gelişmesi 16 Nisan halk oylaması ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini oylamış ve onaylamıştır. Sistemin işlerlik kazanması önümüzdeki en temel meseledir. 15 Temmuz FETÖ darbe ve işgal girişiminin yeni ve ertelenemez şartları ortaya çıkarmış, 11 Ekim 2016 tarihli grup toplantımızda da görüşlerimizi açıklamıştık. Bu destek ve katkımız 2019'da yapılacak olan seçimlerde de mutlaka devam edecektir. Hatta 2019'dan sonraki 5 yıl boyunca da işbirliği ve ahlaki ittifakın gereğini yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oturması için MHP üzerine düşeni eksiksiz yerine getirecektir. Partimiz 2019'da cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaktır.

Gül ve CHP tepkisi

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilke ve esaslarıyla yönetim hayatımıza mühür vurması, 696 sayılı KHK'nin 121. maddesini muğlak bularak muradını deşifre eden ne sayın Gül'ün harcı, ne de Gandiliğe özenen, ama Kandil'e tutunan sayın Kılıçdaroğlu'nun harcıdır. Yeni sistem sadece ve sadece Türk milletinin harcıdır, haysiyetine emanettir. MHP'nin kapısına 'tasfiye sürecinde' ibaresinin asıldığını onursuzca söyleyenler, alaycı ve ayıplı bir ağızla 'Patron çıldırdı, kapatıyoruz' sözleriyle irademizi saptıranlar, bilsinler ki, kendileri ve zihniyetleri çukurların en derinine, uçurumların en dibine çıldıra çıldıra düşmüşlerdir.

Ayrıntlar geliyor...