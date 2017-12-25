MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bundan gocunanlar FETÖ’nün kurşun askerleridir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz 696 Sayılı son KHK ile darbe girişimine direnen sivillere getirilen yargı muafiyetini değerlendirdi.

Darbe teşebbüsü ve terör eylemlerine karşı mücadele eden sivillere yönelik düzenlemeye karşı çıkanları FETÖ'nün kurşun askerleri olarak niteleyen Bahçeli şunları aktardı:

"Dün yayımlanan 696 Sayılı KHK’nin 121. Maddesi siyasi ve ideolojik provokatörler tarafından büyük ve tehlikeli bir tartışmanın odağına yerleştirilmiştir. Hep aynı simalar, hep aynı nakaratlar, hep aynı itham ve iftiralar yine sahne almıştır. Alayına yazık, hepsine yazıklar olsun! 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki olayların bastırılması kapsamında hareket eden vatan evlatlarının 6755 Sayılı Kanunun 1’nci Fıkrası uyarınca hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluklarının doğmayacağı hüküm altına alınmıştır. Ne var bunda? CHP niye rahatsızdır? HDP niye hoplamaktadır? İP niçin huzursuz, Barolar Birliği Başkanı neden keyifsizdir? 15 Temmuz’da milli beka zillet ve zulmet dolu saatlerde bizzat millet tarafından savunulmuştur. Bundan gocunanlar FETÖ’nün kurşun askerleridir."

"Bunlar FETÖ’nün uyanmış ve harekete geçmiş kripto koludur"

"FETÖ'ye direnenler yargılansın mı istiyorsunuz ?" diye soran Devlet Bahçeli, "15 Temmuz gecesi ve devamında; 251 kardeşimiz şehit, 2194 kardeşimiz de yaralanmıştı. İşgalin soğuk, acıklı ve alçak teşebbüsünü 80 milyon yaşamıştı. Devletin ayağa düşmemesi için kahramanlar toprağa düşmüştü. Kim, neyden bahsediyor? CHP ve yedekleri yüzsüzce nasıl konuşabiliyor? FETÖ’ye cesaretle direnenler, darbecilere meydan okuyanlar, istilacılara vatanı dar edenler yargılansın, cezai sorumlulukları doğsun mu isteniyor? Bu soruya evet diyenler var ise bize göre vatan hainidir, FETÖ’nün uyanmış ve harekete geçmiş kripto koludur." diye konuştu.

"FETÖ’yü aklamak için kırk takla atan CHP..."

MHP lideri Bahçeli, "Devletin zora düştüğü her şart ve anda millet devreye girerek gereğini muhakkak yapmış, yapmasının önüne de hiçbir kokuşmuş ve işbirlikçi geçememiştir. 15 Temmuz ve 16 Temmuz’da Türk milleti meşru müdafaa refleksiyle zalimleri, hainleri, haşhaşileri fitnelerinde boğmuştur. FETÖ’den hesap sormaya yanaşmayan, FETÖ’yü aklamak için kırk takla atan CHP’nin 696 Sayılı KHK’nin 121. Maddesini bahane ederek çıldırmış gibi korku yayması,arkasına taktığı marjinal siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla patırtı gürültü çıkarması tek kelimeyle rezalettir." ifadelerini kullandı.

"Haysiyetsiz bir saldırıdır"

"OHAL kapsamında çıkarılan 696 Sayılı KHK’nin 121. Maddesinden rahatsız olmak; 251 şehide hakaret,2194 gazimize haysiyetsiz bir saldırıdır." diyen Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

"Mezkûr bu maddenin örtülü af olarak sunulması sefil bir uydurmadır. Çünkü ortada suç yoktur, suçlu yoktur, sadece hainlerin kalkışması vardır. Anlaşılan FETÖ hala aktif ve faaldir. Kripto damar çalışmaktadır. Korku seanslarıyla 15 Temmuz’un rövanşını almaya azmetmiş odak ve kirli mahfiller hareketlidir. Ancak bunlar yine ve bir kez daha yenilip dağıtılacaklardır."

Devlet Bahçeli, FETÖ'nün kökü kazınana kadar OHAL'in devam etmesi gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: TRT Haber