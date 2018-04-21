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Buradasınız : » » MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "MHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi partisi mensuplarından hiçbir tanesi aday olarak çıkmamıştır. Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğandır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK ve il başkanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle: 

MHP'nin seçim stratejisi

"Seçim stratejimiz, iki esasa dayanmaktadır; bir tanesi güçlü ve dengeli bir Meclisin oluşması, ikincisi cumhurbaşkanı seçiminin eş zamanlı olarak gerçekleşmesidir."

"Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır"

"MHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi partisi mensuplarından hiçbir tanesi aday olarak çıkmamıştır. Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."

 

"Bir yandan cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması için gayret göstereceğiz öte yandan cumhur ittifakı içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi kimliğini koruyan, onu temsil eden bir kadroyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Allah'ın izniyle yer almaya gayret göstereceğiz."

CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayları

"CHP, Türk siyasi hayatında en köklü siyasi partidir. Değişik dönemlerde siyasi hayata renk katmışlardır ama iktidar olma şansını tek başına yakalayamamıştır. Şimdi zannediyorum cumhurbaşkanı adayı sayısını artırarak cumhurbaşkanlığını kazanmak suretiyle siyasi hayatını devam ettirmek istemektedir. Onların adaylarına saygı duyuyoruz."

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi

"Maçı takip edemedim ancak Beşiktaş'ın hocası, Türkiye'nin hocasıdır. Türkiye'yi dünya üçüncülüğüne taşımış bir değerdir. Kendisine yapılmış olan bu saldırıyı şiddetle kınadım. Hocamı da aramak suretiyle geçmiş olsun dileklerimi bildirdim. Beşiktaş sahadan kaçmaz, bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: mhp, devlet bahçeli, seçim
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