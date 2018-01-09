MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 2019'dan sonra da işbirliğimiz devam edecek

MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: ABD'nin Kudüs dayatması yeni bir haçlı seferidir. https://t.co/eMn9YirLcC pic.twitter.com/mmYJtv2wF6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Ocak 2018

ABD'nin Kudüs kararı

Kudüs komplosu savaş naraları atmakla eş anlamlı bir provokasyondur, diyen MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti;

"ABD'nin Kudüs kararı skandal ötesi hezeyandır. ABD'nin Kudüs dayatması yeni bir haçlı seferidir. Türk milleti komploya teslim olmamıştır. Yanlış hesap Trump ve Netenyahu'nun elinde patlamıştır. Kudüs önemlidir, çünkü gerilim düşmezse bir kıvılcım bölgemizi mahvedecek. Kudüs önemlidir, çünkü İstanbul'un öz kardeşi, ecdad yadigarı manevi hazinedir. ABD'nin Ortadoğu'yu itmek istediği çukur malumdur. 2017'de bunun envai çeşit örnekleri görülmüştür."

"Kerkük'ün bağrına kilit vurmak isteyenler kaybetmiştir"

2017'nin en önemli olayı Kerkük. Türk yurdu Kerkük korsan bir referandumla kültüründen koparılmak istenmiştir. Barzani hayatının hatasını yapmış, çocukluk hayallerinde boğulup gitmiştir. Kerkük'ün bağrına kilit vurmak isteyenler kaybetmiştir.

BAE Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın Fahreddin Paşa hakkındaki paylaşımına ilişkin, Türk düşmanlığı değerlendirmesini yapan Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"BAE Dışişleri Bakanı, utanmadan, yüzü kızarmadan Türk düşmanlığına soyunmuştur. Fahreddin Paşa'ya iftira atmak soysuzluktur. BAE Dışişleri Bakanı'nın Türkiye hasızmsızlığı ülkesi ve kendi adına ayıptır, kayıptır, kahredici edepsizliktir. Tarihsizlere Türk tarihini çiğnetmeyiz."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Kerkük'ün bahtına kilit vurmak isteyenler kaybetmiştir.https://t.co/eMn9YirLcC pic.twitter.com/nmG98bbHob — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Ocak 2018

"Kerkük'ün bağrına kilit vurmak isteyenler kaybetmiştir"

2017'nin en önemli olayının Kerkük olduğunu dile getiren Bahçeli, "Türk yurdu Kerkük korsan bir referandumla kültüründen koparılmak istenmiştir. Barzani hayatının hatasını yapmış, çocukluk hayallerinde boğulup gitmiştir. Kerkük'ün bağrına kilit vurmak isteyenler kaybetmiştir." diye konuştu.

İran'daki protestolar

28 Aralık'tan bu yana devam eden İran'daki protestolar için ülkenin iç sorunu değerlendirmesini yapan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'ye düşen İran'ın toprak bütünlüğünü desteklemektir. Taşkınlıklara prim vermeden, insanca bir hayatı, insana yakışır sosyal, siyasal şartlarda talep etmek herkesin en tabi hakkıdır." dedi.

ABD'deki 'ambargo' davası

ABD'deki davaya ilişkin, "ABD kumpası Türkiye'ye sökmez. Nereye varılmak istendiğini sağır sultan duymuştur. Karşımızda Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve hukuki cendereye alınması görünmektedir." yorumunu yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oturması için MHP üzerine düşeni eksiksiz yapacaktır. https://t.co/KItO44RMlR pic.twitter.com/Git9BMncVn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Ocak 2018

Yeni hükümet sistemi

2019'da cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağının altını bir kez daha çizen Bahçeli, MHP'nin desteğinin 2019 sonrasında da devam edeceğini söyledi.

Bahçeli, "2017'nin en mühim gelişmesi 16 Nisan halk oylaması ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini oylamış ve onaylamıştır. Sistemin işlerlik kazanması önümüzdeki en temel meseledir. 15 Temmuz FETÖ darbe ve işgal girişiminin yeni ve ertelenemez şartları ortaya çıkarmış, 11 Ekim 2016 tarihli grup toplantımızda da görüşlerimizi açıklamıştık. Bu destek ve katkımız 2019'da yapılacak olan seçimlerde de mutlaka devam edecektir. Hatta 2019'dan sonraki 5 yıl boyunca da işbirliği ve ahlaki ittifakın gereğini yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oturması için MHP üzerine düşeni eksiksiz yerine getirecektir. Partimiz 2019'da cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaktır. " dedi.

Gül ve CHP tepkisi

Abdullah Gül ile CHP'ye de tepki gösteren Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilke ve esaslarıyla yönetim hayatımıza mühür vurması, 696 sayılı KHK'nin 121. maddesini muğlak bularak muradını deşifre eden ne sayın Gül'ün harcı, ne de Gandiliğe özenen, ama Kandil'e tutunan sayın Kılıçdaroğlu'nun harcıdır. Yeni sistem sadece ve sadece Türk milletinin harcıdır, haysiyetine emanettir. MHP'nin kapısına 'tasfiye sürecinde' ibaresinin asıldığını onursuzca söyleyenler, alaycı ve ayıplı bir ağızla 'Patron çıldırdı, kapatıyoruz' sözleriyle irademizi saptıranlar, bilsinler ki, kendileri ve zihniyetleri çukurların en derinine, uçurumların en dibine çıldıra çıldıra düşmüşlerdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber