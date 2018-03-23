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Buradasınız : » » MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 'A takımı' belli olacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 'A takımı' belli olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurultayda seçilen 75 kişilik Merkez Yönetim Kurulu'yla ilk toplantısını yarın yapacak.

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MHP Genel Başkanı Bahçelinin A takımı belli olacak

MHP'nin 12. Büyük Kurultayı'nda partinin en yetkili organı Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ilk kez bir araya gelecek.

MHP lideri Devlet Bahçeli ile MYK ve Disiplin Kurulu üyeleri, önce Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından partinin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarına gidecekler. 

Daha sonra genel merkezde Merkez Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısı yapılacak.  Toplantıda Bahçeli, yeni MYK üyelerine hitap edecek.

MHP'nin Meclis çalışmalarının yanı sıra; terörle mücadele, Zeytin Dalı Harekatı ve cumhur ittifakı konularında görüşlerini söyleyecek.

Ardından da A takımını belirleyecek. Kurultayda seçilen 75 yöneticiden 15'i, Başkanlık Divanı'nda görev alacak.

Genel Başkan Yardımcıları ile genel sekreter ve yardımcıları seçilecek.

Bahçeli'nin yeni A takımına sürpriz isimlerin girmesi bekleniyor.   

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: MYK, mhp, bahçeli
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