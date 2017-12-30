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Buradasınız : » » MHP Genel Başkanı Bahçeli'den yeni yıl mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den yeni yıl mesajı

Yeni Yıl mesajı yayımlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2017’deki buhranların 2018’de hız kesmesi yürekten arzum." dedi.

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MHP Genel Başkanı Bahçeliden yeni yıl mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl mesajı yayımladı.

Devlet Bahçeli mesajında, 2017 yılının olaylar bakımından Cumhuriyet tarihinin en uzun, en kritik yılı olduğunun altını çizdi.

Bahçeli, "Milli heyecanlar 2018’de daha da cüret ve cesaret kazanarak Türkiye’nin yıkımı için el ovuşturanlara, izin ve fırsat vermeyecektir. 2018’de kardeşliğimize kara çalmak isteyenlerin bir kez daha ezilip geçilmesi temennimdir" ifadelerini kullandı.

Yeni yıl mesajında KHK ile ilgili eleştirilere tepkisini de dile getiren Devlet Bahçeli, "Düzenlemeyi sulandırmak, sabote etmek eğer cahillik değilse, Türkiye husumetidir" dedi.

TRT HABER

 

Etiketler: mhp, devlet bahçeli, yeni yıl
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