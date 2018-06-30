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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, Şarık Tara için başsağlığı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara'nın ailesine taziye mesajı gönderdi.

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MHP Genel Başkanı Bahçeliden, Şarık Tara için başsağlığı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden ENKA İnşaat ve Sanayi AŞ Kurucusu ve Onursal Başkanı Şarık Taraiçin gönderdiği taziye mesajında, Türkiye'nin büyüme, kalkınma ve gelişme mücadelesinde hürmetle yad edilecek emek ve eserleri bulunan Tara'nın vefatından üzüntü duyduğunu belirtti.

Devlet Bahçeli, "Merhum Tara, hem istihdama hem de katma değer üretimine değerli katkılar sağlamış ve ülkemize önemli hizmetleri geçmiştir. ENKA Holding'in kurucusu merhum iş adamımız Şarık Tara'ya Allah'tan rahmet diler, ailenize, mesai arkadaşlarına, iş alemine, milletimize başsağlığı niyaz ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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