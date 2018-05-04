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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin adayı Muharrem İnce'yle ilgili, "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen bir şahsiyet." dedi.

04 Mayıs 2018 Cuma 17:26





