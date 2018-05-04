  • 04 MAYIS 2018, CUMA

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Buradasınız : » » MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin adayı Muharrem İnce'yle ilgili, "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen bir şahsiyet." dedi.

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MHP Genel Başkanı Bahçeliden Muharrem İnce yorumu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova milletvekili Muharrem İnce oldu.

Önce çatı aday arayışına girildi, ancak bir isimde uzlaşılamayınca CHP parti içinden aday arayışına girdi.

Partide yapılan temayül yoklamaları neticesinde Muharrem İnce üzerinde uzlaşıldı.

Muharrem İnce'nin adaylığıyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ilk yorum geldi.

Bahçeli, "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen, MHP'nin olağanüstü kurultayında sözde muhaliflere destek veren bir şahıs CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmuştur." dedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Muharrem İnce, mhp, bahçeli
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